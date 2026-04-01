|22.Apr.2026
| MUI-Klasse: HTMLview.mcc 13.6
Die seit 2007 quelloffene MUI-Klasse zum Anzeigen von HTML-Dokumenten HTMLview liegt jetzt in der Version 13.6 vor. Es ist das erste Update seit dem Umzug auf GitHub. Die MCC-Datei lässt sich nun nahtlos unter AmigaOS 3.x, AmigaOS 4 und MorphOS aus einer einzigen Docker-Toolchain erstellen und enthält einen wiederverwendbaren Netzwerk-Load-Hook, der einfaches HTTP und HTTPS unterstützt. (snx)
[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
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