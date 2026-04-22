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|22.Apr.2026
| Dateimanager: Directory Opus 5.97 (Update)
Der seit Ende 2012 quelloffene Dateimanager Directory Opus 5 (früher: "Magellan") steht unter dem Titellink seit heute in der Version 5.96 zur Verfügung.
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas schreibt dazu (Übersetzung): "Ich habe das Projekt übernommen, da DOpus schon immer ein Programm war, das ich geliebt habe - damals wie heute. (Ich nutze immer noch die neueste Version unter Windows.) Und da es seit Jahren keine Aktivitäten mehr gab, dachte ich mir, ich widme dem Projekt etwas Aufmerksamkeit. Ich habe bereits ein paar Funktionen implementiert, die ich mir schon immer gewünscht habe, alle bekannten Speicherlecks und Enforcer-/Muforce-Treffer behoben, dafür gesorgt, dass es mit den neuesten Cross-Compile-Toolchains kompiliert werden kann, und auch die AmigaOS-4- und MorphOS-Builds repariert, die seit Jahren kaputt waren. Aber ich habe weder AmigaOS 4 noch MorphOS, um sie zu testen, daher ist noch unklar, ob sie weiterhin Laufzeitprobleme haben."
Update: (22.04.26, 20:50, dr)
Version 5.97 enthält zwei Korrekturen an der Funktionsweise des Lister.
Downloads:
Dopus5_97_mos.lha (3,2 MB)
Dopus5_97_os3.lha (2,6 MB)
Dopus5_97_os4.lha (3,1 MB)
(snx)
[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 5 - 22. Apr. 2026, 20:45]
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