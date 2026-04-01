|23.Apr.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 180
Die deutsche und englische Ausgabe 180 (Mai/Juni 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
Der Herausgeber weist darauf hin, dass er vom 6. bis 24. Mai im Urlaub ist - in dieser Zeit können keine Bestellungen abgearbeitet werden. (cg)
- Interview Carlo Perconti
- Preview Kaboomania
- Preview ARC4NERD
- Review Roguecraft DX
- Review farmiga
- Review Ghosts'n Goblins AGA
- Review Lüttje Bookholler 1.89
- Review xSysInfo
- Review Kyvos
- Workshop Ambos
[Meldung: 23. Apr. 2026, 22:30] [Kommentare: 2 - 24. Apr. 2026, 18:43]
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