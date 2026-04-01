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24.Apr.2026



 Open-Source-Ersatz für Amiga-CD-Dateisystem: ODFileSystem 0.4
Stefan Reinauer hat einen modernen Open-Source-Ersatz für das Amiga-CD-Dateisystem mit Unterstützung für ISO 9660, Rock Ridge, Joliet, UDF, HFS, HFS+ und virtuellen CDDA-Audiospuren erstellt.
Seit der Version 0.2 (amiga-news.de berichtete) wurden gezielt Fehlerbehebungen vorgenommen, die die AmigaDOS-Kompatibilität beim Öffnen von Dateien über "assigns" verbessert. Außerdem wurden Probleme mit dem AmigaOS-3.2-CD-Image, die beim Booten und bei der Nutzung der Dienstprogramme auftraten, behoben. Mit ODFileSystem V0.4 kann nun auch der A4091 erfolgreich von der AmigaOS 3.2-CD booten. (dr)

[Meldung: 24. Apr. 2026, 06:25] [Kommentare: 0]
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