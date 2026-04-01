|25.Apr.2026
| Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 18
Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 17. Ausgabe kann für 5,39 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden und bietet u.a. folgende Themen:
(cg)
- Titelstory: Eye of the Beholder
- Mortal Kombat
- Story of A1K
- Gameshows Spiel-Umsetzungen
- RePlay: Prince of Persia
- Spielemagazine von Damals: Amiga Games
- Spielewertungen GER vs. GB
- Box Art Story
- Aktuelle News
- Jede Menge Erinnerungen
- GRATIS Überraschungs-Sammelkarte! (nur solange der Vorrat reicht)
[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:18] [Kommentare: 1 - 26. Apr. 2026, 02:53]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]