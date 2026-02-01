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|26.Apr.2026
Amiga Future (Webseite)
| Veranstaltung: Vortrag von Petro Tyschtschenko beim VCF München
Für das Vintage Computer Festival in München am kommenden Wochenende (amiga-news.de berichtete) stehen inzwischen die Vorträge fest. Einer der 19 Redner wird Petro Tyschtschenko sein - Thema: "Aufstieg und Fall eines Computerpioniers". (snx)
[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:52] [Kommentare: 0]
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