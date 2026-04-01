|26.Apr.2026
| Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4
Nach etlichen Betaversionen (amiga-news.de berichtete mehrfach) hat Dirk Hoffmann nun die finale Fassung der Version 4.4 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht.
Seit unserer letzten Meldung wurden bloß noch zwei Fehler bereinigt. Der eine beeinträchtigte das Einbinden von Verzeichnissen als Festplatte, der andere den Aufruf der Funktion refreshStatusBar(). (snx)
[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]