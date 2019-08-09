26.Apr.2026



 Grafikkarte ZZ9000: Version 2.01 von Firmware und Treiber
Lukas F. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüberhinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten), die in verschiedenen Ausführungen bestellt werden kann (amiga-news.de berichtete).

Nach der Version 1.13 vor drei Jahren liegen Firmware und Treiber nun in der Version 2.01 vor.

Highlights since MNT 1.13:
  • RTG: added the SetColorArray Zorro III batch palette path, optimized accelerated blits/fills/solid axis lines, restored P2C padded-stride behavior, preserved line draw modes, kept high-color mask behavior, and corrected the card library version.
  • USB: added the Poseidon-compatible zzusbhw.device with root-hub emulation, chunked bulk transfers, async interrupt/poll handling, CopyMemQuick fast path, Zorro III autoconfig preference, and stability/performance fixes. The old usb-storage driver was removed, superseded by Poseidon plus SD boot.
  • SD boot: added zzsd.device for HDF-on-FAT SD-card boot and integrated it into the firmware boot path with the boot ROM size guard.
  • Audio: hardened zz9000ax.audio and mhizz9000.library for leaks, races, ownership handoff, DSP reset ordering, first-open DAC noise, and MP3/MOD transitions; added mixer defaults and ENV tunables documented in ZZ9000Installer/Docs/ahi-README.md.
  • Network: ported ZZ9000Net.device to Bebbo GCC, fixed multi-open/close and init-completion issues, optimized RX/TX paths, added RX slot overrun accounting, and added zznetstats for SANA-II global statistics.
  • Tools and installer: added ZZScanlines V2 and ZZTop V2 scanline controls, modernized the Commodore Installer flow, and made the release ZIP CI-populated from fresh builds.
  • CI/release: GitHub Actions now builds the shipped components and publishes zz9000-drivers-v2.0.0.zip on tags.
  • Docs and repository cleanup: refreshed readmes, release docs, credits/copyright, and binary-ignore rules.
Download:
zz9000-drivers-v2.0.1.zip (81 KB)
BOOT-v2.0.1.bin (4 MB)
ZZ9000OS-v2.0.1.elf (1 MB)
zz9000-firmware-v2.0.1-a500.zip (717 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-a500-2mb.zip (709 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-a500plus.zip (717 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-zorro2.zip (717 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-zorro2-2mb.zip (718 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-zorro3.zip (726 KB)
zz9000-firmware-v2.0.1-zorro3-nofast.zip (730 KB) (snx)

[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:52] [Kommentare: 3 - 26. Apr. 2026, 22:32]
