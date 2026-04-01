MorphZone (Forum)
| AirScanner 0.63: Scan-Programm für das eSCL-Protokoll (AirScan)
Tomasz Paul arbeitet an einem Programm für Scanner, die das eSCL-Protokoll ("AirScan") der Versionen 2.5 und 2.62 unterstützten. Als funktionierend bestätigt sind die Epson-Modelle XP-322 und ET L3160 sowie der Canon G6050. Als Hollywood-Programm ist es für AROS, AmigaOS 4 und MorphOS verfügbar.
Mit der Version 0.63 steht, soweit auch vom Scanner unterstützt, zusätzlich das TIFF-Format zur Verfügung. Neben kleinen Korrekturen stehen jetzt zudem deutsche, französische, italienische, polnische und spanische Katalogdateien zur Verfügung. (snx)
[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:52] [Kommentare: 1 - 26. Apr. 2026, 09:08]
