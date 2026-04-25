| OS4Depot-Uploads bis 25.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.04.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
nodeamiga.lha dev/lan 517kb 4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
scummvm.lha gam/mis 187Mb 4.1 Classic Adventure Game Interpret...
hollytris.lha gam/puz 39Mb 4.0 Modern Tetris clone with lots of...
iconecta.lha net/mis 4Mb 4.0 A little and easy program to tes...
airprint.lha uti/pri 248kb 4.0 Printer utility for AmigaOS4
airscanner.lha uti/pri 4Mb 4.1 A simple scanning program
(snx)
