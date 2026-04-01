|27.Apr.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry Host-Tools 2.1
Amiberry Host Tools ist eine Sammlung von AmigaOS-Tools, die die Lücke zwischen dem Amiberry-Emulator und dem Host-Betriebssystem (Linux, macOS usw.) schließen sollen. So können unter anderem Befehle ausgeführt, Dateien geöffnet und interaktive Shells auf dem Host-System direkt aus der Amiga-Umgebung heraus gestartet werden.
Mit der Version 2.1 wird Host Tools von drei Kernbefehlen zu einem umfassenderen Toolkit für die Host-Integration in Amiberry erweitert. (dr)
[Meldung: 27. Apr. 2026, 06:33] [Kommentare: 0]
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