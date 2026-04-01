|28.Apr.2026
| Amiga Bootcamp: Wissensdatenbank für AmigaOS-Entwickler auf GitHub
Auf GitHub wurde das Projekt "Amiga Bootcamp" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche technische Wissensbasis für Softwareentwickler, die bereits unter AmigaOS 3.1 und 3.2 arbeiten oder erst einen Einstieg suchen. Ziel des Projekts ist es, die über Jahrzehnte verstreute Amiga-Dokumentation aus vergriffenen Handbüchern, Usenet-Archiven und mündlich weitergegebenem Wissen an einem Ort zusammenzufassen.
Die Referenz deckt alle zentralen Bereiche ab: Hardware (OCS/ECS/AGA), Boot-Sequenz, ausführbare Formate (HUNK), Exec-Kernel, AmigaDOS, Grafik (Copper, Blitter, Sprites), Intuition, Devices, Bibliotheken, Netzwerk, Toolchain (GCC, VBCC, vasm/vlink, SAS/C) sowie Reverse Engineering und Treiberentwicklung. Abgeglichen wurde der Inhalt gegen NDK 3.9-Header und offizielle Commodore-Dokumentation. (nba)
[Meldung: 28. Apr. 2026, 10:28] [Kommentare: 0]
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