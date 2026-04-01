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28.Apr.2026



 Dateimanager: Directory Opus 5.100
Der quelloffene Dateimanager Directory Opus 5 wird von Dimitris "MiDWaN" Panokostas weiterentwickelt (amiga-news.de berichtete). Mit den Versionen 5.99 und 5.100 sind innerhalb weniger Tage zwei weitere Updates erschienen.

Version 5.99 bringt vor allem eine umfangreiche Überarbeitung der RTG-Grafikunterstützung: Das System wurde von cybergraphics.library auf Picasso96API.library umgestellt, mit CyberGraphX als Fallback. Damit werden unter anderem Drag-Mask-Darstellung und 24-Bit-ILBM-Dekodierung auf modernen Grafikkarten korrigiert. Für AmigaOS 4 wurden zudem mehrere Fehler behoben und neue Funktionen portiert, darunter ein erweiterter Font-Requester (bis 96 Punkt für 4K/HiDPI-Displays), die Anzeige des vollständigen Pfads im Lister-Titel sowie eine lesbare Speicheranzeige in der Titelleiste.

Version 5.100 fügt explizite FTPS-Unterstützung über AmiSSL/OpenSSL hinzu, inklusive geschützter Kontroll- und Datenkanäle sowie optionaler TLS-Zertifikatsprüfung. Die FTP-Optionen wurden um entsprechende Sicherheitseinstellungen erweitert, ftps://- und ftp://-URL-Schemata werden unterstützt. Zudem wurde ein Fehler im Archiv-Lister von XADOpus behoben, der bei Unterordnern leere Einträge erzeugte.

Download: (nba)

[Meldung: 28. Apr. 2026, 10:44] [Kommentare: 0]
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