|28.Apr.2026
| Podcast: Golem "Besser Wissen" über den Amiga 1200
In einer neuen Folge des Golem-Podcasts "Besser Wissen" spricht der Host Martin Wolf mit Thorsten Mampel und Marc-Tell Volkmann vom Amiga User Club Hamburg e.V. über Vergangenheit und Zukunft des Amiga 1200. Im Gespräch geht es um die Marktposition des 1992 für 900 Mark erschienenen Rechners, die wachsende Konkurrenz durch DOS-PCs und Windows sowie den drohenden Commodore-Konkurs, der den A1200 zum letzten echten Heimcomputer des Unternehmens machte.
Thematisiert werden außerdem FPGA-Implementierungen, der Emulator WinUAE und die aktive Amiga-Community in Norddeutschland, unter anderem das Amiga Meeting Nord und die LuheCon. Die Folge ist über Golem und direkt auf Podigee abrufbar. (nba)
[Meldung: 28. Apr. 2026, 10:49] [Kommentare: 0]
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