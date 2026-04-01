|28.Apr.2026
EAB
| Web-Tool zur DMS-zu-ADF-Konvertierung: dms2adf
Der User oRBIT hat auf seiner Website ein browserbasiertes Helferlein zur Verfügung gestellt, das DMS-Dateien per Drag&Drop in ADF-Images umwandelt. Die Konvertierung läuft vollständig im Webbrowser per JavaScript, es werden keine Daten an einen Server übertragen. Fehlerhafte Dateien werden anhand der im DMS enthaltenen Prüfsummen erkannt und gemeldet. Bei einzelnen Dateien kann es noch zu Fehlern bei der Konvertierung kommen, die noch behoben werden sollen. (nba)
[Meldung: 28. Apr. 2026, 11:07] [Kommentare: 2 - 28. Apr. 2026, 11:43]
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