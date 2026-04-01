|28.Apr.2026
Daniel Yuzo Tibi / Amiga Germany (Facebook)
| Amiga Games That Weren't: MegaRace (CD32)
Die Website "Games That Weren't" hat den bereits 2024 dokumentierten Eintrag zu "MegaRace" für die Amiga CD32 aktualisiert: Ein Alpha-Build des 1994 von Cryo für Mindscape entwickelten, aber nie veröffentlichten FMV-Rennspiels wurde von Dave Arcadian wiederentdeckt und übergeben. Der Build lässt sich bislang nicht zum Laufen bringen. Die Struktur der CD ist intakt, beim Start erscheint jedoch nur ein schwarzer Bildschirm. Games That Weren't bittet die Community um Mithilfe. (nba)
[Meldung: 28. Apr. 2026, 11:16] [Kommentare: 0]
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