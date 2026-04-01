28.Apr.2026

Markus Dierolf / Amiga Germany (Facebook)







Eisenbahnstrategiespiel: Iron Rails

CopperByte Games hat mit Iron Rails ein Strategiespiel für den Amiga veröffentlicht, das vom Brettspiel-Genre der Routenplanung und Streckenverbindungen inspiriert ist. Fans von "Zug um Zug" werden sich sofort heimisch fühlen. Auf einer Karte Nordamerikas mit 36 Städten und über 100 Strecken sammeln Spieler Zugkarten, beanspruchen Routen und erfüllen geheime Zieltickets. Das Spiel unterstützt zwei bis fünf Spieler mit KI-Gegnern in drei Schwierigkeitsstufen und läuft auf jedem Amiga mit Kickstart 2.04+ im PAL-Modus. Es steht auf itch.io als ADF- und WHDLoad-Version kostenlos zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 28. Apr. 2026, 11:22] [Kommentare: 0]

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