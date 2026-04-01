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01.Mai.2026



 PCMCIA-Treiber: CFD 1.41
CFD ("CompactFlashDevice") erlaubt die Nutzung von CompactFlash-Speicherkarten am PCMCIA-Port eines A600 oder A1200 (amiga-news.de berichtete). Jaroslav Pulchart hat einen Fork des ursprünglichen Treibers von Torsten Jager erstellt und bereits vor zwei Wochen die Treiber-Version 1.41 veröffentlicht.

Diese Version konzentriert sich auf Verbesserungen hinsichtlich Stabilität und CPU-Kompatibilität für beide CPU-Klassen (68000/68010 und 68020+). (dr)

[Meldung: 01. Mai. 2026, 22:57] [Kommentare: 0]
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