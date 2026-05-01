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|01.Mai.2026
| Bootbildschirm: AmigaSplash 1.0
AmigaSplash ist ein einfaches Tool, das dazu dient, während des Startvorgangs von der Festplatte einen Begrüßungsbildschirm anzuzeigen. Derzeit unterstützt es nur OCS-/ECS-Grafik und keine HAM-Modi. Die Soundausgabe ist mittels einer wav-Datei (Stereo, Mono) und die Bilddarstellung mittels einer iff-Datei möglich.
Download: AmigaSplash (10 KB) (dr)
[Meldung: 01. Mai. 2026, 23:15] [Kommentare: 0]
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