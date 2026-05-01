Hollywood: Ogg Vorbis-Plugin 2.0 veröffentlicht

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit der Version 2.0 des OggVorbis-Plugin für Hollywood bekanntgeben zu können. Version 2.0 ist ein großes Update, welches nun auch einen OggVorbis-Encoder enthält. In vorherigen Versionen war nur die Wiedergabe von OggVorbis-Streams möglich, dank der in Hollywood 11 neu eingeführten Soundexportschnittstelle kann das Plugin nun auch OggVorbis-Streams erstellen. Das Plugin unterstützt konstante und variable Bitraten sowie verschiedene Qualitätseinstellungen. Zudem kann Hollywood damit Audio unmittelbar als OggVorbis aufnehmen.



Da der OggVorbis-Encoder sehr groß ist, wird das Plugin in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Eine kompakte Light-Version, die nur OggVorbis-Dateien abspielen kann und eine Full-Version, die auch OggVorbis-Streams enkodieren kann.



Das OggVorbis-Plugin wird kostenlos über das offizielle Hollywood-Portal angeboten und ist dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems für zahlreiche Systeme verfügbar, darunter AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, AROS, Linux, macOS, Windows, Android und iOS. Unter AmigaOS 3 wird empfohlen, die FPU-Version des Plugins zu verwenden, da der Encoder zahlreiche Fließkommaoperationen nutzt und die reine 68k-Version ohne FPU entsprechend langsam arbeitet. (cg)



[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:15] [Kommentare: 0]

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