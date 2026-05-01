amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
02.Mai.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood: Ogg Vorbis-Plugin 2.0 veröffentlicht
Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit der Version 2.0 des OggVorbis-Plugin für Hollywood bekanntgeben zu können. Version 2.0 ist ein großes Update, welches nun auch einen OggVorbis-Encoder enthält. In vorherigen Versionen war nur die Wiedergabe von OggVorbis-Streams möglich, dank der in Hollywood 11 neu eingeführten Soundexportschnittstelle kann das Plugin nun auch OggVorbis-Streams erstellen. Das Plugin unterstützt konstante und variable Bitraten sowie verschiedene Qualitätseinstellungen. Zudem kann Hollywood damit Audio unmittelbar als OggVorbis aufnehmen.

Da der OggVorbis-Encoder sehr groß ist, wird das Plugin in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Eine kompakte Light-Version, die nur OggVorbis-Dateien abspielen kann und eine Full-Version, die auch OggVorbis-Streams enkodieren kann.

Das OggVorbis-Plugin wird kostenlos über das offizielle Hollywood-Portal angeboten und ist dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems für zahlreiche Systeme verfügbar, darunter AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, AROS, Linux, macOS, Windows, Android und iOS. Unter AmigaOS 3 wird empfohlen, die FPU-Version des Plugins zu verwenden, da der Encoder zahlreiche Fließkommaoperationen nutzt und die reine 68k-Version ohne FPU entsprechend langsam arbeitet. (cg)

[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:15] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.