(Amiga-)BASIC Compiler: ACE 3.0.1

Manfred Bergmann hat ein weiteres Update des AmigaBASIC-Compilers "ACE" veröffentlicht. Die Neuerungen im Überblick: Variabel dimensionierte Arrays (#119): DIM arr(n) akzeptiert jetzt Variablen und Ausdrücke als Array-Größen, nicht nur Konstanten. Solche Arrays werden zur Laufzeit per ALLOC auf dem Heap angelegt; Arrays mit konstanter Größe bleiben wie bisher BSS-allokiert.

ACE-Compiler nun für 68000 gebaut: Der Compiler läuft damit auf jedem Amiga (vorher 68020 erforderlich).

Doppelte Runtime-Libraries: Es werden sowohl 68020- (Standard, in lib/) als auch 68000-Varianten (in lib/68000/, benötigt vc.lib) ausgeliefert. Das bas-Skript erkennt OPTION 2- automatisch und linkt die passende Variante.

68000-Builds der Tools: yap und parseusing werden jetzt mit OPTION 2- übersetzt; zusätzlich liegt eine 68000-Version von vlink bei.

YAP-Makro-Limit erhöht: Maximale Makroanzahl auf 2048 angehoben.

SuperOptimizer v2.28: Aktualisierte Version inklusive neuem SuperOptimizer-Guide.

Bugfix - Math-Libraries werden immer beim Start geöffnet: Behebt Abstürze, wenn ein EXTERNAL-Modul Float- oder Trigonometrie-Operationen nutzt, die das Hauptprogramm nicht referenziert. mathieeesingbas und mathtrans werden nun unabhängig davon im Startup geöffnet.

Dokumentation: Variabel dimensionierte Arrays in ref.txt, ace.txt und quickref.txt dokumentiert; neuer SuperOptimizer-Guide. Direkter Download: ace-basic.lha (3,9 MB) (cg)



[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:40] [Kommentare: 0]

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