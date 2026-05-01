02.Mai.2026



 Linux: Kernel 6.12.84 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel in der Version 6.12.84 LTS ("Long Term Support") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari und QEMU VMs) kompiliert. Die Amiga-relevanten Änderungen im Überblick:
  • Cross compiled in an Oracle Linux 10.1 docker container with GCC 14.1.1
  • USB fixes (including fixes for Renesas USB3.0 peripheral controller)
  • FBDev fixes (including a fix for 3dfx Voodoo graphics cards)
  • Sound fixes (including USB-audio fixes)
  • PCI fixes
  • e1000 fix
  • Linux Git log
(cg)

[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:44]
