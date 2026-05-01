|02.Mai.2026
| Linux: Kernel 6.12.84 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel in der Version 6.12.84 LTS ("Long Term Support") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari und QEMU VMs) kompiliert. Die Amiga-relevanten Änderungen im Überblick:
(cg)
- Cross compiled in an Oracle Linux 10.1 docker container with GCC 14.1.1
- USB fixes (including fixes for Renesas USB3.0 peripheral controller)
- FBDev fixes (including a fix for 3dfx Voodoo graphics cards)
- Sound fixes (including USB-audio fixes)
- PCI fixes
- e1000 fix
- Linux Git log
[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:44] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]