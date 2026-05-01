| Spiel: NetHack 5.0.0
Das 1987 veröffentlichte Dungeon-Erkundungsspiel NetHack (Wikipedia) liegt nun in der runden Version 5.0.0 vor. Bitte beachten Sie, dass frühere Spielstände mit dem Update nicht mehr geladen werden können.
Die Version 5.0.0 umfasst über 3100 Änderungen. Unter anderem entspricht der Quellcode nun dem C99-Standard. (snx)
[Meldung: 03. Mai. 2026, 07:40] [Kommentare: 1 - 03. Mai. 2026, 09:43]
