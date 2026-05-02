|03.Mai.2026
| OS4Depot-Uploads bis 02.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 02.05.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
nodeamiga.lha dev/lan 567kb 4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
mce.lha gam/uti 6Mb 4.0 Multi-game Character Editor
httpstreamer.lha lib/hol 71kb 4.0 Hollywood plugin for video/audio...
hurl.lha lib/hol 2Mb 4.0 The multi-protocol data transfer...
mcc_htmlview.lha lib/mui 979kb 4.0 HTMLView custom class for MUI
dopus5.lha uti/fil 3Mb 4.0 Directory Opus 5 : Legendary fil...
dopus5byai.lha uti/fil 3Mb 4.0 Directory Opus 5 : Legendary fil...
(snx)
[Meldung: 03. Mai. 2026, 07:40]
