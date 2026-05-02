03.Mai.2026



 Aminet-Uploads bis 02.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 02.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
LumiFTP_1.0.258.lha            comm/tcp   263K  OS3 Native FTP/FTPS/SFTP cl...   
Amelinium.lha                  comm/www   658K  OS3 Web browser (HTTP/HTTPS...      
ace-basic.lha                  dev/basic  3.9M  OS3 AmigaBasic Compiler Enh...       
HWP_HTTPStreamer.lha           dev/hwood   71K  VAR Stream HTTP files with ...         
HWP_hURL.lha                   dev/hwood  2.0M  VAR The multi-protocol data...  
NodeAmiga.lha                  dev/lang   567K  OS3 JS runtime for AmigaOS                   
settlers2map-comjoy.lha        game/data   18K  GEN COMJOY map for Settlers...   
EMLE.lha                       game/edit    7K  OS3 Level-Editor for the Ga... 
MCE-OS4.lha                    game/edit  5.8M  OS4 Multi-game Character Ed...              
MCE.lha                        game/edit  5.0M  OS3 Multi-game Character Ed...              
AmiQuake_RTG.lha               game/shoot  11M  OS3 Amiga port of WinQuake                   
G-WARS.lha                     game/shoot  15M  OS3 Geometry Wars inspired ...           
Checkers-AI.lha                game/think 200K  OS3 Chess game with AI for ...     
Chees_AI.lha                   game/think 192K  OS3 Full-featured chess gam...     
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Amico8.lha                     misc/emu   1.5M  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
sidid.lha                      mus/misc    61K  VAR HVSC playroutine identi...        
NAFCYI1995S4-B02.zip           text/bfont 1.1M  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...        
moe.lha                        text/edit  479K  MOS GNU moe is a console te...         
NAFCYI1995S4-02.zip            text/pfont 902K  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...         
PhotoCD-DT.lha                 util/dtype 137K  VAR Datatype for Kodak Phot... 
AminetBrowser.lha              util/misc  386K  OS3 Browse/download from Am...        
LumiPass_1.0.247.lha           util/misc  361K  OS3 Native password manager...  
LumiReg_1.0.95.lha             util/misc   68K  OS3 Software registration t...    
xSysInfo.lha                   util/moni   65K  OS3 Classic Amiga System In...
(snx)

[Meldung: 03. Mai. 2026, 07:40]
