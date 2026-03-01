05.Mai.2026

bassm-amiga.com (ANF)







Portierbarer BASIC-Crosscompiler: BASSM 0.9.0

Das erste Release in der Version 0.9.0 von BASSM (amiga-news.de berichtete) ist jetzt als direkt ausführbare Datei für Windows verfügbar. BASSM bietet Entwicklern eine moderne Desktop-App, die auf einer einfach zu erlernenden, an Blitz2D angelehnten BASIC-Syntax aufbaut. Der Code wird direkt in nativen 68000-Assembler-Code übersetzt und per vasm und vlink zu einem schlanken, standardkonformen AmigaOS-Executable kompiliert.



Das Tool nimmt dem Entwickler die gesamte Einrichtung einer komplexen Toolchain ab. In der IDE sind Editor, Compiler, Assembler, Linker sowie Asset-Konverter für Grafiken, Tile-Maps, Sounds und Fonts vollständig integriert.



Die wichtigsten Features und Alleinstellungsmerkmale der Version 0.9.0 beschreibt der Entwickler folgendermaßen: One-Click-Pipeline & Live-Testing: Mit nur einem Klick auf "Run" wird das Projekt kompiliert und bootet sofort im integrierten vAmiga-Emulator (inklusive freiem AROS-ROM) zum Testen.

Echtzeit-Ressourcen-Monitor: Bereits während der Eingabe des Codes berechnet die IDE statisch das Cycle-Budget (CPU-Auslastung) und den Chip-RAM-Verbrauch pro Frame. So sieht man sofort, ob das Spiel die Grenzen des Standard-Amiga 500 (512 KB Chip-RAM) sprengen würde.

Umfangreiches Asset-Management: Grafiken (inkl. Paletten-Optimierung), Tilesets und Tile-Maps (mit Slopes, Animationen und Kollisionen) werden direkt in den eingebauten Editoren bearbeitet und in das Executable kompiliert. Auch Interleaved Bitplanes werden bereits nativ unterstützt.

Viewports: Der Bildschirm lässt sich vertikal in eigene Bereiche (Viewports) aufteilen. Jeder Bereich verfügt dabei über eine eigene Palette und eine eigene Copper-Liste.

ADF-Export: BASSM kann auf Knopfdruck bootfähige Disketten-Images (.adf) erzeugen. Startet man diese am echten Amiga oder im Emulator, bootet die Diskette und startet das Spiel direkt.

Einfacher Einstieg: Beim ersten Start legt die IDE automatisch ein BASSM-Verzeichnis im Dokumente-Ordner an. Klickt man auf dem Welcome-Screen auf eines der mitgelieferten Beispiele ("Examples"), wird dieses automatisch als eigenes Projekt in den projects-Ordner geklont, sodass man sofort experimentieren kann. Aktuelle Einschränkungen (Early Access): BASSM ist stabil, befindet sich aber im Early Access. Entwickler sollten folgende Dinge aktuell noch beachten: Kein Laden zur Laufzeit: Assets können derzeit nicht zur Laufzeit von Diskette oder Festplatte geladen werden. Alle Assets (Bilder, Sounds, Maps) werden während des Builds fest in das Executable eingebunden.

Kein Hardware-Scrolling: Aktuell wird eine Tile-Map bei jedem VBlank komplett neu gezeichnet. Ausblick: Für kommende Versionen stehen unter anderem folgende Features auf dem Plan: Nachladen von Assets: Das dynamische Laden von Daten zur Laufzeit wird das aktuelle Limit einkompilierter Assets aufheben.

Hardware-Scrolling: Ein optimierter Ringbuffer für samtweiches Tile-Map-Scrolling soll das aktuelle Frame-weise Neuzeichnen ablösen.

Musik-Wiedergabe: Bisher werden nur PCM-Samples unterstützt. Das Abspielen von ProTracker MODs über den Paula-Chip steht auf der Roadmap.

Variable Font-Größen: Zukünftig sollen Fonts keine festen Größen mehr haben müssen. Jede Größe – ob 5x5, 7x7 oder 16x16 – wird dann nativ unterstützt. Der Download-Link ist ab sofort auf der offiziellen Webseite unter dem Titellink freigeschaltet. Jeder interessierte User kann sich dort den aktuellen Build für Windows herunterladen und direkt loslegen. Auf der Webseite findet sich zudem die umfangreiche Dokumentation, die alle Befehle und Konzepte detailliert erklärt. (nba)



[Meldung: 05. Mai. 2026, 12:01] [Kommentare: 0]

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