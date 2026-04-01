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|06.Mai.2026
Christopher Reemts (E-Mail)
| Linux/MacOS: Emu68-Hatcher als Imager-Alternative für PiStorm-Nutzer
Christopher Reemts' Emu68-Hatcher soll PiStorm-Nutzern für MacOS oder Linux ein Programm in der Art der Windows-Software Emu68-Imager bieten, mit welcher eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3.x-Installation vorbereitet werden kann.
Bislang steht die Implementation eines vergleichbaren Funktionsumfangs im Vordergrund - sollte der Emu68-Hatcher Anklang finden, bestünden jedoch auch noch reichlich Ausbauideen. Um jedoch erstmal eine stabile Grundlage zu schaffen, werden Tester gesucht, um unterschiedliche Rechnerkonfigurationen (Amiga- und PiStorm-Modell, Betriebssystemversion) zu überprüfen. (snx)
[Meldung: 06. Mai. 2026, 12:20] [Kommentare: 0]
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