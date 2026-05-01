08.Mai.2026









Web-Browser: Amelinium 0.2

Wie Paweł Nowak schreibt, sei sein Amelinium-Browser-Projekt anfangs eher ein Scherz gewesen, das aber mittlerweile eine gewisse Reife erreicht habe und deshalb nun erstmals auch von allen Interessierten In Form einer frühen Entwicklerversion getestet werden kann. Amelinium ist ein Web-Browser, der bereits ab Kickstart 1.3 und einem 68000er-Prozessor läuft. Nur wenn verschlüsselte Seiten besucht werden sollen, werden die Anforderungen - unter anderem durch die Nutzung von AmiSSL - höher.



Version 0.1 bot bereits Unterstützt für viele HTML-Tags, einige HTML-Attribute und minimale CSS-Unterstützung:







In der nun im Aminet verfügbaren Version 0.2 fehlen zwar immer noch einige CSS2.1-Funktionen, die laut Aussage des Entwicklers auch noch nicht optimal implementiert sind, aber die Darstellung der Weseiten wurden erheblich verbessert und auch an der Geschwindigkeit gearbeitet. Sie verfügt über einen überarbeiteten Parser, der die Darstellung deutlich präziser macht.







Im Archiv von Amelinium sind verschiedene, an CPUs angepasste Versionen enthalten, die weniger als 300 KB groß sind. Dabei ist auch eine zusätzliche Version ("amelinium_low"), die keine Bilder lädt und für Kickstart 1.3 und 68000-CPU gedacht ist.



Der Entwickler legt im Moment sein Hauptaugenmerk auf das Rendering, weniger auf Optimierungen. Der Browser ist höchstmöglich eigenständig, er dekodiert Bilder selbst und beherrscht UTF- oder SVG-Konvertierungen. Extern benötigt er nur grundlegende Bibliotheken und die Schriftart Helvetica. Ziel ist und bleibt die Einfachheit und Zugänglichkeit des Browsers.



Wie uns Paweł Nowak erläutert, wird der Browser zunächst CSS 2.1 unterstützen und zu einem späteren Zeitpunkt teilweise auch CSS3. Eine grundlegende JavaScript-Unterstützung ist auf Grundlage seiner JavaScript-Engine und -Laufzeitumgebung NodeAmiga geplant, eine vollständige Unterstützung, falls überhaupt, wird jedoch in einer separaten, speziellen High-End-Version (nur RTG) enthalten sein. Dies sind allerdings langfristige Pläne. Aktuell gehe es ihm um die klassischen Amigas, um Beschleunigung und Kompatibilität. (dr)



[Meldung: 08. Mai. 2026, 18:18] [Kommentare: 1 - 08. Mai. 2026, 18:49]

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