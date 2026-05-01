09.Mai.2026



 AmigaOS 4: SDL 2.32.10
Von der Multimediabibliothek Simple DirectMedia Layer (SDL) ist jetzt Version 2.32.10 verfügbar, die die folgenden AmigaOS-relevanten Änderungen mitbringt:
  • Improve installer
  • Improve mouse cursor hiding
  • Improve debug logging
  • Remap Logitech Dual Action gamepad
  • Add PlayStation 5 controller mapping
  • Add DualSense wireless controller
Direkter Download: SDL2.lha (7,5 MB) (cg)

[Meldung: 09. Mai. 2026, 13:57] [Kommentare: 0]
