|09.Mai.2026
| AmigaOS 4: SDL 2.32.10
Von der Multimediabibliothek Simple DirectMedia Layer (SDL) ist jetzt Version 2.32.10 verfügbar, die die folgenden AmigaOS-relevanten Änderungen mitbringt:
Direkter Download: SDL2.lha (7,5 MB) (cg)
- Improve installer
- Improve mouse cursor hiding
- Improve debug logging
- Remap Logitech Dual Action gamepad
- Add PlayStation 5 controller mapping
- Add DualSense wireless controller
[Meldung: 09. Mai. 2026, 13:57]
