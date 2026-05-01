|10.Mai.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.1.6
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet - so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V.
Die Version 8.1.6 konzentriert sich auf Plattformunterstützung, JIT-Stabilität, RTG/Grafik-Verbesserungen, Fehlerbehebungen für Android und Libretro sowie eine sicherere Konfigurationsverwaltung. Außerdem enthält sie Upstream-Synchronisierungen mit WinUAE bis zur Version 6100b5 sowie aktualisierte CI- und Paket-Targets. (snx)
[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:45] [Kommentare: 0]
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