amiga-news ENGLISH VERSION
10.Mai.2026
MorphZone (Forum)


 MorphOS: airScanner 0.65
Tomasz Pauls airScanner für Geräte, die das eSCL-Protokoll ("AirScan") der Versionen 2.5 und 2.62 nutzen, ermöglicht mit der Version 0.65 auch das Anpassen von Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Schwarz/Weiß-Grenzwert, soweit es der Scanner unterstützt.

Als funktionierend bestätigt sind die Epson-Modelle XP-322 und ET L3160, die HP-Modelle MFP 178MW und Officejet Pro 8120e sowie der Canon G6050. (snx)

[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:45] [Kommentare: 0]
