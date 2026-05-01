|10.Mai.2026
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
(snx)
- Endtheme (Extended Edit)
- Gem'X RespecTED on Plus/4
- Brilliance
- Desert Dream Tune 3
- Desert Dream Tune 2
- Desert Dream Tune 1
- Cannon Fodder 2 - Killer
- Cannon fodder - War
[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
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