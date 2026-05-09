10.Mai.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 09.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.05.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
VintageSongPlayer_2.75... Audio/Players             A different, funny and ...
HTTPStreamer_2.0.lha      Dependencies/Hollywood    Stream HTTP files with ...
hURL_2.1.lha              Dependencies/Hollywood    A plugin for Hollywood ...
AlienBreed3D_0.9.0-bet... Games/Shoot3D             Alien Breed 3D HD Remas...
KeeperFX_1.3.2.0.lha      Games/Strategy            Port of KeeperFX (Dunge...
Stylos_0.128.lha          Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
moe-1.16.lha              Text/Edit                 GNU moe is a console te...
(snx)

[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:46]
