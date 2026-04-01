|11.Mai.2026
| Dateimanager: Directory Opus 5.101
Der quelloffene Dateimanager Directory Opus 5 wird von Dimitris "MiDWaN" Panokostas weiterentwickelt (amiga-news.de berichtete). Die Version 5.101 ist eine Wartungs- und Portabilitätsversion mit FTP-/SFTP-Upgrades, Korrekturen zur Dateisystemkompatibilität, einer überarbeiteten Dokumentation sowie mehreren Korrekturen an der Benutzeroberfläche und der Stabilität. Erstmals wird nun auch AROS unterstützt.
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(dr)
[Meldung: 11. Mai. 2026, 22:04] [Kommentare: 0]
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