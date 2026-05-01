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12.Mai.2026



 Veranstaltung: Amiga Ruhrpott Convention #4 - Tageskasse geplant
Die vierte Amiga Ruhrpott Convention (ARC) findet am kommenden Samstag, den 16. Mai 2026 ab 10 Uhr in der Friedenskirche, Lutherstraße 3, in Duisburg-Rheinhausen statt. Die Vorab-Tickets sind ausverkauft, es wird jedoch eine begrenzte Tageskasse geben. Besucher-Tickets kosten 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Pünktlich zur Veranstaltung erscheint zudem das eigens entwickelte Amiga-Spiel ARC4NERD von HooGames2017 als Boxed Edition. (nba)

[Meldung: 12. Mai. 2026, 17:24] [Kommentare: 3 - 12. Mai. 2026, 19:21]
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