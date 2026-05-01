|13.Mai.2026
Create Digital Media (ANF)
| QuadTrack: 4-Kanal-Sequencer für AmigaOS, Windows und MacOS
QuadTrack ist ein dynamischer 4-Kanal-Performance-Sequencer, der für den Amiga, aber auch Windows und MacOS vorliegt, "um den vergessenen Charme und Sound der Retro-Heimcomputer auf moderne Systeme zu übertragen". Die kostenlose Demoversion ist hinsichtlich der zeitlichen Nutzbarkeit eingeschränkt, indem sie sich nach wenigen Minuten neustartet.
Vorausgesetzt werden ein 68040-Prozessor sowie jeweils 2 MB Chip- und Fast-RAM. (snx)
[Meldung: 13. Mai. 2026, 09:51]
