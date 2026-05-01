14.Mai.2026









Textkonverter: ConvertMojo

Das Kommandizeilen-Tool "ConvertMojo" konvertiert Dokumente von diversen Amiga-Textverarbeitungen, MS Word oder PDF- und RTF-Dateien in reinen Text, PDF oder RTF. Der Fokus liegt laut Entwickler dabei auf "einfachem Text samt Textformatierungen". Kopf- und Fußzeilen, eingebettete Bilder oder komplizierte Layouts werden nicht in allen Fällen korrekt übersetzt oder sogar ignoriert.



Folgende Textformate kann ConvertMojo lesen: RTF

PDF

Word 6/95

Word 97–2003

Word 2007+

FinalWriter

FinalCopy

WordWorth

KindWords 1/2/3

Excellence!

Personal Write

WordPerfect

ProWrite

TransWrite

plain text ConvertMojo wurde mit AI-Unterstützung (Claude Code) erstellt. Es läuft auf jedem Amiga mit mindestens Kickstart 2.04. (cg)



[Meldung: 14. Mai. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]

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