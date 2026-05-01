|14.Mai.2026
| Demoparty: Edison 2026 in Schweden (17.-19. Juli 2026)
Von 17. bis 19. Juli findet in Stockholm die "Edison 2026" statt. Veranstaltungsort ist ein 80 Jahre altes ehemaliges Segelschiff, das zu einem (fest verankerten) "Event Space" umgebaut wurde. Geboten werden u.a. diverse Szene-typische Competitions darunter "Old School Demo" sowie Musik- und Grafikwettbewerbe für 8 und 16 Bit. (cg)
[Meldung: 14. Mai. 2026, 23:47] [Kommentare: 0]
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