14.Mai.2026

(ANF)







Echtzeit-Klassiker: "Dungeon Keeper"-Umsetzungen für MorphOS, AmigaOS und AROS

Die quelloffene Engine KeeperFX ist eine Reimplemtierung des Echtzeit-Klassikers Dungeon Keeper, zum Spielen werden die Originaldateien des kommerziellen Originals von 1997 benötigt. Yannick 'Papiosaur' Buchy hat vor einigen Tagen eine MorphOS-Portierung veröffentlicht, die mindestens MorphOS 3.19 voraussetzt.



Unabhängig davon arbeitet auch Steffen Häuser an einer Portierung: Unterstützt werden sollen AmigaOS 4 - diese Version läuft laut Häuser "schon ziemlich gut" (Video) - AmigaOS 3 und AROS. Die OS3-Umsetzung wird einen sehr schnellen Prozessor benötigen, der Entwickler gibt derzeit PiStorm und Emulatoren als Zielsysteme an, hofft aber noch weitere Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Auch an einer AROS-Portierung hat Häuser bereits gearbeitet, derzeit habe aber AmigaOS Priorität. (cg)



[Meldung: 14. Mai. 2026, 23:56] [Kommentare: 0]

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