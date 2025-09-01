15.Mai.2026









Veranstaltung: Letzte Infos zur Amiga Ruhrpott Convention #4

Am morgigen Samstag findet in in der Friedenskirche in Duis­burg-Rhein­hau­sen die viete Auflage der "Amiga Ruhrpott Convention" (ARC) statt (amiga-news.de berichtete). Wie die Veranstalter auf Facebook bitten, sollen nicht die drei Parkplätze gegenüber der Kirche vor der Tagespflege genutzt werden, da diese für Rettungswagen bzw. für die Anfahrt der Besucher der Tagespflege reserviert sind. Auch der Bereich hinter der Kirche wird nicht zur Verfügung stehen, da dort Parkmöglichkeiten für Besucher mit Beeinträchtigungen eingerichtet werden. Es wird empfohlen, die Parkplaätze in den Seitenstraßen zu nutzen. Zum Ausladen von Hardware etc. kann kurzzeitig bis an die Kirche herangefahren werden.



Worauf dürfen sich Besucher freuen: Philipp Lonke wird einen exklusiven Ausblick auf die kommende Version X13 der Workbench-Distribution AmiKit X13 geben. Außerdem bietet er Gehäuse im AmiKit-Design für den Raspberry Pi 5 an.



Die German Remix Group wird für ihr "Wings of Death"-Kickstarter-Projekt (amiga-news.de berichtete) exklusiv für Besucher der ARC4 ein geheimes Add-on anbieten. Dazu muss man Ausschau nach den Flyern halten: auf der Rückseite stehen die URL und ein QR-Code zum Add-on.



Ebenso werden Mitglieder der "Amiga Germany"-Crew vor Ort sein und die neueste Ausgabe ihres Printmagazins (amiga-news.de berichetete als auch Merchendisingprodukte im Gepäck haben.



Simon Neumann von Alinea Computer wird mit einem umfangreichen Angebot vor Ort sein: Vorstellung und Verkauf der Boxed-Version von Tap Jewels für 68k-Amigas, das jetzt zusätzlich auch auch auf itch.io als Download-Variante erworben werden kann

Präsentation und Startschuss zum Verkauf der Grafikkarte "P-Vision" für den PCMCIA-Port eines Amiga 1200 oder Amiga 600 (amiga-news.de berichtete)

Passend dazu Präsentation der AmiGUS MINI, PCMCIA-Soundkarte für den A600/A1200 (erste Infos auf Facebook), und der neuen 060er-Turbokarte Demon 1260 (erste Featureliste im tschechischen Amigaportal), die es exklusiv bei Alinea geben wird

Präsentation und Verkauf der neuen WLED-Controller in Verbindung mit Alineas LED-Rückblenden für den Amiga 1200

Präsentation des Multifunktionsadapter Langley für den Amiga 500 und 600. Wir berichteten über die 1200er Variante Zum Schluss wollen wir noch den Organisatoren selbst noch das Wort übergeben:



"Heute beginnt bei uns der Aufbau und wir erwarten so um die 250 bis 300 Gäste. Wir haben einen großen Außenbereich mit Fotowand, DeLorean und einem Biergarten vorbereitet, wo es Snacks wie Currywurst und Co. geben wird. Wer keine weite Anreise hat, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen! Tickets kann ich zwar nicht mehr fest versprechen, aber das entscheiden wir dann spontan vor Ort, je nachdem, wie viele Besucher gerade da sind.

An Highlights mangelt es nicht: Osa Sticks bietet exklusive ARC 4 Joysticks in limitierter Stückzahl an und Kaiko stellt das Apidya Special für Next-Gen-Konsolen vor - das kann natürlich fleißig gezockt werden und lässt sich sogar in den originalen Amiga-Mode umschalten. Chris Hülsbeck ist dabei und hat ordentlich Merch im Gepäck. Außerdem ist Petro Tyschtschenko mit dem Commodore Museum 2.0 vor Ort und zeigt exklusive Prototypen. Ein glücklicher Gewinner darf sich über eine P-Vision von Oliver Achten freuen, von der ein Exemplar verlost wird. Ansonsten sind auch Poly Play, und Return mit dabei und BadgeMan hat tolle Custom-Sticker eingepackt." (dr)



[Meldung: 15. Mai. 2026, 07:50] [Kommentare: 0]

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