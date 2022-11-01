amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
15.Mai.2026



 Diskmag: "Adventures In Retro" #2
Anfang April hatte Duncon Woodward mit "Adventures in Retro" ein Amiga-Diskmag veröffentlicht, dass sich inhaltlich mit der kompletten Retro-Computing-Szene beschäftigt. Die zweite Ausgabe bietet unter anderem Testberichte zu Return to Blacktooth, Devil's Temple und Cecconoid. (dr)

[Meldung: 15. Mai. 2026, 16:48] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.