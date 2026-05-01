|16.Mai.2026
| Schwarmfinanzierung: Point & Click-Adventure "Tomáš: King of Rejection"
Mark Bauermeisters "Tomáš: King of Rejection" will eine Hommage an (O-Ton Bauermeister) "die Neunziger Jahre, das Goldene Zeitalter der Adventure-Spiele" sein: In dem als "Slapstick Comedy" beschriebenen Titel muss der Spielern nach einem Zeitreise-Unfall unfreiwillig die Rolle von Jesus übernehmen, nachdem er diesen aus dem Weg geschubst hat um bei einer gewissen Maria Magdalena zu landen.
Das Spiel soll auf einer Vielzahl von Plattformen veröffentlicht werden - darunter auch der Amiga, wo die Grafiken in 32 statt 256 Farben daherkommen werden. Für die Realisierung von "Tomáš: King of Rejection" müssen 20.000 Euro zusammenkommen, eine digitale Version kann für 25 Euro erworben werden, die Boxed Edition in einer Big Box mit Disketten und "Feelies" kostet 65 Euro. (cg)
[Meldung: 16. Mai. 2026, 22:31] [Kommentare: 0]
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