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16.Mai.2026



 Demoszene: Atari-Musik ohne CPU-Belastung auf dem Amiga abspielen
Arnaud Carré hat eine Methode entwickelt, um den YM2149-Soundchip des Atari ST auf dem Amiga zu emulieren, ohne den Prozessor des Commodore-Rechners zu belasten. In einem Blog mit zahlreichen Audio-Beispielen und Diagrammen erklärt er die Herangehensweise: Es werden drei Kanäle des Amiga-Audio-Chips Paula genutzt, um mittels Samples die "Square Waves" (Rechteckwellen) des YM2149 nachzubilden.

Mittels einer selten genutzten Paula-Eigenschaft namens "Attached Voice" wird die vierte Stimme eingesetzt, um den Lautstärkenverlauf der anderen Stimmen zu modulieren und damit "Envelope"-Funktion des ST-Chips nachzubilden. Gesteuert wird das Ganze über Copper-Listen, wodurch der Amiga-Prozessor komplett frei bleibt für andere Aufgaben.

Zum Einsatz kam die Routine in Chip&Dots (Video) einem 32 KB großen Demo, das nicht nur ein Atari-ST-Musikstück abspielt sondern auch einen neuen Rekord für gleichzeitig auf dem Schirm animierte "Dots" aufstellt. (cg)

[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:29] [Kommentare: 0]
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