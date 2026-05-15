16.Mai.2026









Demoszene: Atari-Musik ohne CPU-Belastung auf dem Amiga abspielen

Arnaud Carré hat eine Methode entwickelt, um den YM2149-Soundchip des Atari ST auf dem Amiga zu emulieren, ohne den Prozessor des Commodore-Rechners zu belasten. In einem Blog mit zahlreichen Audio-Beispielen und Diagrammen erklärt er die Herangehensweise: Es werden drei Kanäle des Amiga-Audio-Chips Paula genutzt, um mittels Samples die "Square Waves" (Rechteckwellen) des YM2149 nachzubilden.



Mittels einer selten genutzten Paula-Eigenschaft namens "Attached Voice" wird die vierte Stimme eingesetzt, um den Lautstärkenverlauf der anderen Stimmen zu modulieren und damit "Envelope"-Funktion des ST-Chips nachzubilden. Gesteuert wird das Ganze über Copper-Listen, wodurch der Amiga-Prozessor komplett frei bleibt für andere Aufgaben.



Zum Einsatz kam die Routine in Chip&Dots (Video) einem 32 KB großen Demo, das nicht nur ein Atari-ST-Musikstück abspielt sondern auch einen neuen Rekord für gleichzeitig auf dem Schirm animierte "Dots" aufstellt. (cg)



[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:29] [Kommentare: 0]

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