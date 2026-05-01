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|17.Mai.2026
Amiga Future (Webseite)
| German Amiga Podcast: Folge 24
Die 24. Ausgabe des "German Amiga Podcasts" (GAP) widmet sich der inzwischen gesicherten Schwarmfinanzierung von "Wings of Death - The Reworked Anthology" - einer Überarbeitung der Musik jenes Spiels auf CD, Schallplatte und zum Herunterladen. (snx)
[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:01] [Kommentare: 0]
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