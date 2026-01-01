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17.Mai.2026
Alexander Grupe (Blog)


 Sammlung aller Amiga-Mauszeiger: Update des Amiga Pointer Archive
Alexander 'Losso' Grupe hat ein Amiga-Mauszeiger-Archiv erstellt (amiga-news.de berichtete). Dieses scheint relativ vollständig zu sein, denn die nun erfolgte Aktualisierung kommentiert er im begleitenden Blog-Eintrag mit dem Titel: "Ich durchforstete tausend Disketten - und alles, was ich erhielt, waren vier Mauszeiger." (snx)

[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:01] [Kommentare: 0]
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