|17.Mai.2026
| CS-Lab: Warp-Firmware-Pack 2.025 (RC)
CS-Lab stellt ein Update der Firmware für die hauseigenen, 68060-basierten Warp-Turbokarten zur Verfügung. Hierbei handelt es sich zunächst ausdrücklich um einen "Release Candidate" der Version 2.025, das vorherige Anfertigen einer Sicherheitskopie des Betriebssystems wird ausdrücklich angeraten.
Zu den Neuerungen zählen neben Fehlerbereinigungen u.a. die Unterstützung der Warp 7060, ein Überhitzungsschutz sowie eine Uhreinstellmöglichkeit über die P96-Einstellungen. (snx)
[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02] [Kommentare: 0]
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