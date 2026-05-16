|17.Mai.2026
| OS4Depot-Uploads bis 16.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.05.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
audiocast.lha aud/mis 2Mb 4.1 Simple DLNA Audiocast remote con...
nodeamiga.lha dev/lan 1011k 4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
alienbreed3d.lha gam/fps 3Mb 4.1 Native AmigaOS4 PowerPC port of ...
hwp_ahx.lha lib/hol 121kb 4.1 Hollywood plugin for Abyss'...
hwp_digibooster.lha lib/hol 107kb 4.0 Hollywood plugin for DigiBooster
hwp_xmp.lha lib/hol 2Mb 4.0 Play many module formats with Ho...
unzip.lha uti/arc 2Mb 4.1 UnZip 6.0 native AmigaOS4 PowerP...
dopus5byai.lha uti/fil 2Mb 4.0 Directory Opus 5 : Legendary fil...
reportplus.lha uti/mis 931kb 4.0 Multipurpose utility
uhctools.lha uti/mis 54kb 4.0 UHC Tools installer
airscanner.lha uti/pri 3Mb 4.1 A simple scanning program
(snx)
[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]