17.Mai.2026



 Aminet-Uploads bis 16.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
fidoblitz.lha                  comm/fido   64K  OS3 FidoBlitz - Binkp/1.1 M...   
TheWire13.lha                  comm/tcp    97K  OS3 lightweight TCP/IP stac... 
Amelinium.lha                  comm/www   1.1M  OS3 Modern Amiga Web Browse...                 
AWeb36b8.lha                   comm/www   1.5M  OS3 AWeb 3.6 - the Amiga we... 
paranormal.lha                 demo/misc   30M  OS3 A demo for fast Amigas ...         
DanceDiverse3.lha              demo/sound 4.5M  OS3 Suburban Base: Dance Di...           
Sevgi_Engine.lha               dev/c      898K  OS3 Open source video game ...            
exomizer.lha                   dev/cross  836K  VAR A cruncher for 6502/Z80... 
HWP_AHX.lha                    dev/hwood  121K  VAR Hollywood plugin for AH...   
HWP_DigiBooster.lha            dev/hwood  107K  VAR Hollywood plugin for Di...         
HWP_XMP.lha                    dev/hwood  1.6M  VAR Play many module format...  
micropython.lha                dev/lang   262K  OS3 MicroPython interpreter...     
NodeAmiga.lha                  dev/lang   1.0M  OS3 JS runtime for AmigaOS                   
fat95.v3.22.lha                disk/misc  228K  OS3 Win95/98 compatible fil...          
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.7M  GEN RKRM AmigaDOS                            
cfd.v1.42.lha                  driver/med 429K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
openpci68k.lha                 driver/oth 182K  OS3 PCI driver for all brid...         
pVision.lha                    driver/vid   9K  OS3 pVision P96 driver                       
F1GP2026Carset.lha             game/data    8K  GEN 2026 Carset for F1GP                     
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.3M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
AmiQuake_RTG.lha               game/shoot  11M  OS3 Amiga port of WinQuake                   
AmiQuake2_RTG.lha              game/shoot 2.3M  OS3 Amiga port of Yamagi Qu...            
gifsicle-1.96-bin-m68k.lha     gfx/misc   180K  OS3 Tool for manipulating G...         
adv-in-retro-02.adf            mags/misc  880K  OS3 Adventures In Retro Dis...      
Amico8.lha                     misc/emu   415K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
anes.lha                       misc/emu    47K  OS3 A/NES v1.22 - Nintendo ...          
MWB-VisualPrefs-Theme.lha      pix/theme  437K  GEN OS4 Style VisualPrefs T... 
NAFCYI1995S4-B03.zip           text/bfont 1.4M  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...        
NAFCYI1995S4-03.zip            text/pfont 1.2M  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...         
TreeExplorer.lha               util/dir   494K  VAR A simple filemanager                     
ReportPlus-OS4.lha             util/misc  931K  OS4 Multipurpose utility                     
ReportPlus.lha                 util/misc  719K  OS3 Multipurpose utility                     
ReportPlusMOS.lha              util/misc  787K  MOS Multipurpose utility                     
xSysInfo.lha                   util/moni   70K  OS3 Classic Amiga System In... 
Magic2Morph.lha                util/wb    106K  MOS MIME filetype generator...
(snx)

[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02]
