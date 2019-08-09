|18.Mai.2026
| Grafikkarte ZZ9000: Version 2.1.0 von Firmware und Treiber
Lucie L. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüberhinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten), die in verschiedenen Ausführungen bestellt werden kann (amiga-news.de berichtete).
Nun wurden Version 2.1.0 der Firmware und der Treiber durch Blitter Studio beretgestellt. Wichtige Änderungen:
zz9000-drivers-v2.1.0.zip (100 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-2mb-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-2mb.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-ns-pal.zip (721 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500.zip (721 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500plus-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500plus.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-2mb-ns-pal.zip (718 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-2mb.zip (718 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-nofast-ns-pal.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-nofast.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-ns-pal.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3.zip (739 KB) (dr)
[Meldung: 18. Mai. 2026, 06:01] [Kommentare: 4 - 18. Mai. 2026, 14:42]
