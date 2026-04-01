|18.Mai.2026
| Plattformer: Rastan-Demo 0.50
Rastan wurde 1987 von Taito für Spielhallenautomaten veröffentlicht. Von der sich in Entwicklung befindlichen, mit der Scorpion Engine erstellten Amiga-Portierung steht jetzt Demo-Version 0.50 (Video) zur Verfügung und bietet neben Optimierungen und Fehlerbereinigungen folgende Neuerungen:
(dr)
- Level 2-1, 2-2 und 2-3, lose basierend auf der Arcade-Version.
- Zwei brandneue Gegner und ein neu gestalteter Boss für Level 2.
- Überarbeitete Gegner in Level 2.
- Level-2-spezifische Spielmechaniken: Rutschen auf Schrägen, Fallen, Feuerbälle usw.
[Meldung: 18. Mai. 2026, 20:28] [Kommentare: 1 - 18. Mai. 2026, 21:06]
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